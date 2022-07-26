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Общество26 июля 2022 13:42

В Ростовской области с коронавирусом госпитализировали еще 32 человека

Всего за сутки заболели 64 жителя региона
Ангелина СКИБА
Летальных случаев на утро 26 июля не регистрировали

Летальных случаев на утро 26 июля не регистрировали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области за прошедшие сутки в больницу с коронавирусом попали 32 человека, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Всего же за прошедшие 24 часа заболели 64 жителя Дона. Выздоровели за этот же период 56 инфицированных пациентов.

В статистике отмечается, что летальных случаев на утро 26 июля не регистрировали. Добавим, ранее в Новочеркасске власти приняли решение усилить противоэпидемический режим из-за роста заболеваемости.

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