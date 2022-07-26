В Ростовской области с коронавирусом госпитализировали еще 32 человека

Летальных случаев на утро 26 июля не регистрировали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области за прошедшие сутки в больницу с коронавирусом попали 32 человека, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Всего же за прошедшие 24 часа заболели 64 жителя Дона. Выздоровели за этот же период 56 инфицированных пациентов.

В статистике отмечается, что летальных случаев на утро 26 июля не регистрировали. Добавим, ранее в Новочеркасске власти приняли решение усилить противоэпидемический режим из-за роста заболеваемости.

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