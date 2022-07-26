В Ростове экс-полицейские получили реальные сроки за взятку в 40 тысяч рублей

Стражи порядка попытались обжаловать приговор. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростове полицейские получили реальные сроки за то, что получили взятку. Как рассказали в региональном Управлении ФСБ России, стражи порядка даже попытались обжаловать приговор. Однако решение суда все же вступило в законную силу.

По версии правоохранителей, сотрудники уголовного розыска получили взятку от женщины, муж которой подозревался в незаконном обороте наркотиков. Размер вознаграждения составил 40 тысяч рублей. Однако после этого сами стражи порядка оказались на скамье подсудимых.

Районный суд признал их виновными по статье «Получение взятки» и назначил наказание: одному - два года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а другому - один год и десять месяцев.

Апелляцию стражи порядка подали. Но Ростовский областной суд оставил решение коллег без изменений.

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