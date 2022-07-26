В Ростовской области на М-4 «Дон» произошло жесткое ДТП с иномаркой

Предварительно, 51-летний водитель не справился с управлением
Фото: Сергей ГАПОН
26 июля в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло жесткое ДТП с участием автомобиля Mercedes-Benz Vito. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.
Все случилось днем на территории Октябрьского сельского района. Предварительно, 51-летний водитель не справился с управлением, и его иномарка врезалась в металлическое барьерное ограждение.
Удар был настолько сильным, что автолюбитель буквально выпал из авто. После этого мужчину с травмами увезли в больницу. Сейчас правоохранители уточняют обстоятельства аварии.
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Сейчас обстоятельства случившегося выясняют полицейские (подробности)