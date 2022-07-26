4,3 тысячи жителей Ростовской области объявили себя банкротами с начала 2022 года

В рамках банкротных дел также рассматривали различные жалобы и ходатайства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области с января по июнь зарегистрировали почти 5 тысяч заявлений о банкротстве. Это на 18% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщил в своем отчете представитель Арбитражного суда.

Известно, что большую часть заявлений приняли от граждан. Финансово несостоятельными себя объявили 4 332 человека. При этом, кроме самих исков в рамках дел о банкротстве рассматривали еще 30 470 различных жалоб и ходатайств.

Добавим, всего в общем количестве слушаний банкротные разбирательства составили 22,8 %, в 2021 году этот показатель был меньше - 19,2%.

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