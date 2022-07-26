В региональной службе по тарифам Ростовской области прокомментировали информацию о изменении цен за коммуналку

Прогноз по повышению тарифов на коммуналку может измениться до окончательного решения Правительства РФ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В средствах массовой информации сегодня, 26 июня, был неправильно истолкован документ о тарифах на коммунальные услуги, которые будут действовать с 1 июля 2023 года. Об этом заявил руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области Алексей Лукьянов.

- Многие поняли, что данное предложение говорит о гарантии роста тарифа на 9%, однако это не верно, - пояснил Алексей Лукьянов. - Индекс роста платы граждан будет утвержден не выше индекса инфляции. В Ростовской области окончательное решение по индексу роста платы граждан принимается ежегодно до 15 декабря с учетом предельных показателей, утвержденных Правительством РФ.

По словам руководителя службы по тарифам, предложение о прогнозе индекса роста платы граждан Ростовской области разрабатываются на основании актуальных прогнозов Минэкономразвития РФ, размещаемых на официальном сайте ведомства.

Мера по предоставлению предложений за подписью высшего должностного лица субъекта РФ является ежегодной и обязательной, однако окончательные индексы роста принимаются Правительством РФ ежегодно до 30 октября. Важно понимать, что это только прогноз, и он может меняться до окончательного решения Правительства РФ.

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