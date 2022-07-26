Сити-менеджер Алексей Логвиненко предложил ростовчанам выбрать самый красивый фонтан.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Глава ростовской администрации Алексей Логвиненко предложил ростовчанам выбрать самый красивый фонтан в городе. Голосование сити-менеджер проводит в своем телеграм-канале.
В список для голосования попали десять самых популярных городских фонтанов:
- «Атланты» (на Театральной площади);
- «Витязь» (на проспекте Буденновском, 59);
- «Девушки, собирающие виноград» (на проспекте Буденновском, 23 А);
- «Львы» (на проспекте Соколова, 15а);
- «Одуванчики» возле торгового центра «Сокол» (на проспекте Стачки, 25);
- «Орфей» (на улице Большой Садовой, 172а);
- «Покровский» (на проспекте Кировском, 34);
- Светомузыкальный фонтан (в парке "Левобережный");
- Фонтан на Аллее роз (в Западном жилом массиве);
- «Цапли» (в парке имени Максима Горького).
В настоящее время лидируют в голосовании фонтан "Атланты" на Театральной площади и светомузыкальный фонтан в парке "Левобережный". Меньше всего голосов отдано за фонтан "Витязь" и фонтан "Покровский".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростовчанам предложили проголосовать за объекты будущего благоустройства.
Жители смогут решить, какие парки и скверы нужно привести в порядок в первую очередь.