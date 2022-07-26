Сити-менеджер Алексей Логвиненко предложил ростовчанам выбрать самый красивый фонтан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава ростовской администрации Алексей Логвиненко предложил ростовчанам выбрать самый красивый фонтан в городе. Голосование сити-менеджер проводит в своем телеграм-канале.

В список для голосования попали десять самых популярных городских фонтанов:

- «Атланты» (на Театральной площади);

- «Витязь» (на проспекте Буденновском, 59);

- «Девушки, собирающие виноград» (на проспекте Буденновском, 23 А);

- «Львы» (на проспекте Соколова, 15а);

- «Одуванчики» возле торгового центра «Сокол» (на проспекте Стачки, 25);

- «Орфей» (на улице Большой Садовой, 172а);

- «Покровский» (на проспекте Кировском, 34);

- Светомузыкальный фонтан (в парке "Левобережный");

- Фонтан на Аллее роз (в Западном жилом массиве);

- «Цапли» (в парке имени Максима Горького).

В настоящее время лидируют в голосовании фонтан "Атланты" на Театральной площади и светомузыкальный фонтан в парке "Левобережный". Меньше всего голосов отдано за фонтан "Витязь" и фонтан "Покровский".

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