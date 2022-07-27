Лихорадкой Ку от клещей заразились еще пять жителей Ростовской области

После укусов клещей в больницы обратились уже 3618 пострадавших Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за неделю клещи успели заразить болезнями еще несколько человек. Новые случаи зафиксировали в ряде территорий региона, сообщает управление Роспотребнадзора.

Известно, что с начала сезона 23 человека получили от паразитов Крымскую геморрагическую лихорадку, 8 человек - иксодовый боррелиоз, 25 - коксиеллез (лихорадку Ку) и еще 1 человек - туляремию.

Всего же после укусов клещей в больницы обратились уже 3618 пострадавших, их них 1367 - дети до 14 лет.

Сейчас в регионе проводят обработку территорий, однако каждый человек после отдыха или работы на природе все равно должен осматривать себя и вещи на предмет прицепившихся паразитов.

Если вас укусил клещ, не снимайте его самостоятельно. Нужно сначала обратиться в травматологический пункт. Снятого накожника потом можно отдать на исследования в донской центр гигиены и эпидемиологии. Это учреждение находится в Ростове-на-Дону на 7-ой Линии.

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