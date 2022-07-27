МЧС: непогода может разыграться 27 июля в Таганрогском заливе

Высота волн в открытой части моря составит 0,8-1,3 метра Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Непогода может разыграться 27 июля в Таганрогском заливе. Об этом ранее предупредили в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

- По восточной половине Азовского моря, в том числе Таганрогском заливе, местами возможны дожди с ухудшением видимости до 1-2 км. Ветер может подняться до 20-23 м/с. Высота волн в открытой части моря составит 0,8-1,3 метра, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, во время стихии всем следует быть предельно внимательными и осторожными, лучше не выходить на открытую воду. При любых чрезвычайных происшествиях нужно звонить по номерам: с мобильного «101», «112» или со стационарного «01». Также можно обратиться за помощью по единому телефону доверия МЧС.

АЛЛО!

Единый телефон доверия МЧС: (863) 239-99-99

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