Ростовская область установила рекорд по распространению COVID-19

За прошедшие сутки на Дону заболели еще 187 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса достиг показателя 2,15. Это максимум для региона с начала пандемии, заявили аналитики агентства ТАСС.

Отметим, число 2,15 обозначает количество людей, которые могут подхватить болезнь от одного инфицированного.

Также сегодня, 27 июля, на портале стопкоронавирус.рф опубликовали суточные данные по заболеваемости в регионе. Со вчерашнего дня насчитали еще 187 новых носителей вируса, госпитализировали 36 человек. Летальных исходов не было. Выздоровели 69 жителей Дона.

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