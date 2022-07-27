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Общество27 июля 2022 17:25

Ростовчанам объяснили, что делать, если штраф за парковку пришел не от ГИБДД

Постановления приходят от административных комиссий города
Татьяна ТИХОНОВА
Стоит ли доверять штрафам за парковку, если они пришли не от ГИБДД, рассказали в мэрии.

Стоит ли доверять штрафам за парковку, если они пришли не от ГИБДД, рассказали в мэрии.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стоит ли доверять штрафам за платную парковку в Ростове, которые приходят не от ГИБДД, а от административных комиссий. На вопрос читателей «КП — Ростов-на-Дону» в студии радио «Комсомольская правда» ответил глава Департамента дорог администрации города Денис Водопьянов.

- Сегодня от жителей города поступают жалобы и вопросы по поводу штрафов, которые стали в том числе приходить на Госуслуги. Спрашивают: оплачивать ли штрафы, которые приходят не от ГИБДД, а от административных комиссий, - рассказывает Денис Валерьевич. - Объясню. Это как раз и есть полномочия административных комиссий. Не удивляйтесь: это правомерно, и на такие уведомления нужно соответственно реагировать.

Напомним, проект по платным парковкам в черте Ростова был запущен еще в 2016 году. К прошлому году властям удалось отрегулировать вопросы по возможности назначения штрафов и взимания платы.

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