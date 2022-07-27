Ростовчанам объяснили, что делать, если штраф за парковку пришел не от ГИБДД

Стоит ли доверять штрафам за парковку, если они пришли не от ГИБДД, рассказали в мэрии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стоит ли доверять штрафам за платную парковку в Ростове, которые приходят не от ГИБДД, а от административных комиссий. На вопрос читателей «КП — Ростов-на-Дону» в студии радио «Комсомольская правда» ответил глава Департамента дорог администрации города Денис Водопьянов.

- Сегодня от жителей города поступают жалобы и вопросы по поводу штрафов, которые стали в том числе приходить на Госуслуги. Спрашивают: оплачивать ли штрафы, которые приходят не от ГИБДД, а от административных комиссий, - рассказывает Денис Валерьевич. - Объясню. Это как раз и есть полномочия административных комиссий. Не удивляйтесь: это правомерно, и на такие уведомления нужно соответственно реагировать.

Напомним, проект по платным парковкам в черте Ростова был запущен еще в 2016 году. К прошлому году властям удалось отрегулировать вопросы по возможности назначения штрафов и взимания платы.

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