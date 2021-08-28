Прокуратура проверит законность платной парковки на Гребном канале в Ростове

Один из собственников сделал стоянку платной, но это не единственное место для машин. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове проверят законность платной парковки на Гребном канале «Дон». Об этом сообщил старший помощник прокурора Кировского района Александр Черноморов.

- Прокуратура начала проверку. Запросим землеустроительные документы. По результатам проверки будет дана правовая оценка законности использования участка, а также его перехода из муниципальной в частную собственность, - сказал Александр Черноморов.

Ранее один из жителей города пожаловался в соцсетях, что «около серьезного спортивного объекта на Гребном канале исчезла и без того маленькая бесплатная парковка». Мужчина отметил, что площадку никак не облагородили и не расширили, а просто поставили бетонные блоки и будки со шлагбаумом.

Эта новость вызвала широкий резонанс в городе. Позже сити-менеджер Алексей Логвиненко объяснил, что в данном случае речь идет о частной территории, на которой распоряжается собственник. Однако, кроме этой стоянки, есть и другая - бесплатная. Она находится примерно в том же районе.

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Речь идет о площадке, которая находится на улице Шаумяна (подробности)