Сити-менеджер Ростова рассказал о бесплатной парковке на Гребном канале

Один из собственников сделал стоянку платной, но это не единственное место для машин. Фото: сайт администрации Ростова

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко прокомментировал ситуацию с парковками на территории Гребного канала «Дон». Действительно, один из собственников сделал стоянку платной, но это не единственное место для машин.

- Участок с платной парковой - частная собственность ООО «Арена». Однако со стороны водно-спортивного объекта «Акватория» оставлять транспорт можно абсолютно бесплатно. Вместимость - более тысячи мест. Там функционирует новая входная группа. Расстояние до административного здания - не более 300 метров, - написал в Instagram Алексей Логвиненко.

Также, по словам сити-менеджера, к «Акватории» с июня курсирует троллейбус № 7. В сентябре должны смонтировать остановку, поэтому попасть на Гребной канал может любой желающий, даже если нет собственного авто.

Ранее один из жителей донской столицы пожаловался в соцсетях, что «около серьезного спортивного объекта на Гребном канале исчезла и без того маленькая бесплатная парковка». Мужчина отметил, что собственник никак не облагородил площадку и не расширил ее, а просто поставил бетонные блоки и будки со шлагбаумом.

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