Автостоянку на Гребном канале в Ростове сделали платной

Платный взъезд сделал новый собственник. Фото: группа в VK «Ростов-Главный - новости Ростова-на-Дону»

Парковку на Гребном канале в Ростове сделали платной. Раньше на этом участке водители могли останавливаться на любой удобный промежуток без лишних затрат. Теперь же собственник поставил блоки и шлагбаум и требует плату за свои услуги. На эту ситуацию в соцсетях пожаловался ростовчанин.

- Каким образом прилегающая территория оказалась в частных руках, у меня нет информации. Сколько себя помню, эта парковка всегда была бесплатной. Но новый собственник, по ростовским обычаям, не сделал ничего, кроме установки бетонных блоков и будки со шлагбаумом. В расширение или ограждение не вложился. Выходит, что у столь серьезного спортивного объекта исчезла и без того маленькая бесплатная парковка, - отметил мужчина.

Тем временем на Гребном канале создают новые спортивные локации, и где теперь люди смогут свободно парковаться, неизвестно, подчеркнул житель донской столицы.

Ранее стало известно, что в Ростове на Шаумяна до конца года появится первая роторная парковка. Она будет представлять из себя несколько вращающихся платформ. Водитель должен заехать на одну из них, припарковать свое авто и выйти. После этого перила поднимутся, и механизм переместит машину наверх.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове за неоплату парковок водителей наказали на 1,5 млн рублей

Однако пока в бюджет из этой суммы взыскали только 300 тысяч рублей (подробности)