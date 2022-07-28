В Ростовской области ребенок-инвалид получил необходимые лекарства после вмешательства прокуратуры. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области прокуратура провела проверку после обращения матери ребенка-инвалида. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ведомства выяснили, что четырехлетний мальчик страдает от тяжелого хронического заболевания и находится под постоянным наблюдением. Врачебная комиссия выписала ему препарат, который ему длительное время никто не предоставлял.

- С целью восстановления прав ребенка прокуратура в суд направила исковое заявление о возложении на министерство здравоохранения Ростовской области обязанности обеспечить ребенка жизненно важным лекарством, -рассказали в ведомстве.

Суд иск удовлетворил. После этого ребенку предоставили необходимое ему лекарство.

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