В Ростове-на-Дону суд арестовал недостроенный отель «Шератон»

Недостроенный отель не может перейти новому собственнику уже год. Фото: группа "Мегаполис".

Почти уже год покупатель недостроенного отеля Sheraton в Ростове не может зарегистрировать право собственности на большую часть помещений и земельный участок под зданием на проспекте Сиверса, пишет еженедельник «Город N» со ссылкой на Росреестр.

До данным Росреестра, 31,3 тысячи квадратных метров сейчас все еще принадлежат бывшему владельцу, который находится в состоянии банкротства. Новый собственник обращался за регистрацией еще в августе 2021 года, но Росреестр приостановил регистрацию. Причиной стал то, что все имущество бывшего владельца в августе 2021 года было арестовано Таганским районным судом Москвы.

Новый владелец, связанный с компанией-инициатором строительства комплекса, приобрел большую часть здания и землю под ним еще в 2021 году за 100 миллионов рублей. А компания, ранее владеющая комплексом, связана с проектом гостиницы с самого начала работ.

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