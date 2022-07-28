В Ростове осудят владельца майнинг-фермы за пожар в историческом здании. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове по вине майнера сгорело крупное историческое здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в июле прошлого года в переулке Островского. Пожар в здании разгорелся по вине хозяина одной из квартир, который являлся владельцем майнинг-фермы. Мужчина подключил к электрической сети квартиры и использовал электрооборудование для добычи криптовалюты. Таим образом он перегрузил электросеть и нарушил противопожарный режим работы электрооборудования.

Огнем оказалось охвачено 350 квадратных метров помещения. Для тушения пожара привлекли 100 человек личного состава и 20 единиц техники. Чтобы полностью потушить возгорание, понадобилось пять часов.

- В настоящее время уголовное дело находится в суде, виновному грозит до двух лет лишения свободы, - рассказали в ведомстве.

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