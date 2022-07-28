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Общество28 июля 2022 8:25

Проектом обновления трамвайной сети Ростова займется специальная рабочая группа

Создать ее потребовал губернатор Василий Голубев
Ангелина СКИБА
Руководителем структуры назначили министра транспорта Владимира Окунев. Фото: сайт правительства РО

Руководителем структуры назначили министра транспорта Владимира Окунев. Фото: сайт правительства РО

В Ростове создали рабочую группу, которая займется проектом модернизации трамвайной инфраструктуры города. Об этом распорядился губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

В состав структуры вошли руководители областных министерств и администрации Ростова-на-Дону. Руководителем назначили заместителя губернатора - министра транспорта Владимира Окунева.

Эксперты будут прорабатывать вопросы безопасного транспортного сообщения, а также принимать решения по обновлению и расширению объектов трамвайной сети.

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Сейчас все новые предложения по проекту продолжают обсуждать в рабочем порядке (подробности)