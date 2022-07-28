В Ростовской области мотоциклист попал в аварию, теперь его ждут штрафы

Предварительно, владелец железного коня не придерживался безопасной скорости. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области мотоциклист попал в больницу после аварии и заодно стал подозреваемым сразу по трем административным статьям. Об этом утром 28 июля рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

По данным ведомства, сама авария произошла вчера днем в Азовском районе на дороге Харьковский - Марков. Мотоцикл Orion с 32-летним водителем опрокинулся прямо посреди дороги. Предварительно, владелец железного коня не придерживался безопасной скорости и потерял управление.

Во время проверки инспекторы выяснили, что водитель был без прав и не имел мотошлема. Кроме того, он катался на транспорте без государственного знака. За это нарушителю грозят штрафы.

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