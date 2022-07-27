В Ростове девятилетний мальчик бросился за мячом на дорогу и попал под колеса иномарки. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростове ребенок попал под машину. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в среду, 27 июля, около шести часов вечера на улице 26 июня в районе дома №98а. По предварительным данным, дети играли в футбол на школьном стадионе. В какой-то момент мяч перелетел через ограду и за ним бросился девятилетний мальчик и выбежал на дорогу в неположенном месте, в 20 метрах от пешеходного перехода.

В это время по проезжей части двигался автомобиль Honda Accord под управлением 32-летнего шофера. Водитель не успел среагировать и вовремя затормозить, в результате этого ребенок оказался под колесами машины. Мальчик получил различные травмы. Ему оказали помощь медики.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.

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