В Ростовской области огурцы и помидоры подорожали из-за неурожая

Вредители и плохие погодные условия стали причиной снижения урожайности помидоров и огурцов в 2022 году. Фото: Александра КАКСЬЕВА.

Вредители и плохие погодные условия стали причиной снижения урожайности помидоров и огурцов в 2022 году в Ростовской области. Об этом в эфире радиостанции «ФМ-на Дону» рассказал специалист ростовского референтного центра Россельхознадзора Владимир Косов.

- В этом году из-за жары и низкой влажности воздуха цветки на огурцах просто не завязывались, - прокомментировал эксперт. - Поэтому и урожай маленький. Плюс там новые вредители появились, дополнительные обработки...

По словам Владимира Косова, поэтому и цена на овощи значительно выше, чем в 2021 году – примерно в 2-3 раза. Сейчас покупатели платят от 50 рублей за килограмм помидоров и огурцов. И чтобы сэкономить, нужно покупать овощи непосредственно у фермеров, где томаты на купорку продают за 10 рублей.

- Такая цена будет держаться 2–3 недели, - отмечает специалист. - Так что спешите. Но вы можете и отличные помидоры купить на полях от 20 рублей за килограмм, а если на рынке, то в 3 раза дороже.

На огурцы – приблизительно такая же цена. А вот дешевыми в этом году будут болгарский перец, баклажаны и белокочанная капуста.

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