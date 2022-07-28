В Таганроге собираются оптимизировать маршруты общественного транспорта

На 7 маршрутов выйдут 57-60 трамвайных вагонов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростовской области смогут оценить в Таганроге улучшенное качество пассажирских перевозок. Эту сферу ждет оптимизация, сообщил заместитель главы администрации города Сергей Бочан.

- Управлением транспорта уже ведется работа по оптимизации маршрутов. Изменения затронут уже существующие направления, а также временной интервал транспорта. Ориентировочно, в октябре проведем дополнительную оптимизацию в связи с тем, что у нас в полной мере запустят трамвайное сообщение. На маршруты выйдут 57-60 вагонов по 7 маршрутам, - рассказал Сергей Бочан.

Общественный транспорт перевозчики должны оборудовать системой ГЛОНАСС, валидаторами и оборудованием для безналичного расчета. Договоры на обслуживание направлений будут заключать на 5 лет.

- Также планируется создание единой линейной диспетчерской службы. Мы уйдем от отставания транспортных средств от графиков. Также это поможет лучше контролировать работу водителей, - добавил Сергей Бочан.

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