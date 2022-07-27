1 млн рублей выделили семье женщины, погибшей во время ЧП в Таганроге

Во время пожара выгорела квартира на первом этаже здания. Фото: очевидец

В Ростовской области семье женщины, которая погибла при взрыве бытового газа в Таганроге, выплатят 1 млн рублей. Направить материальную помощь из бюджета региона распорядился губернатор Василий Голубев.

Речь идет о социальном работнике - специалист оказалась в зоне поражения во время посещения подопечного. Она получила сильные ожоги и скончалась в больнице.

Напомним, трагедия произошла 4 июля на улице Победы в Таганроге. После хлопка по жилому дому распространился пожар. В итоге в одной из квартир на первом этаже выгорело 40 квадратных метров. Также во время этой трагедии погиб еще один человек - 58-летний мужчина.

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