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Общество27 июля 2022 13:54

1 млн рублей выделили семье женщины, погибшей во время ЧП в Таганроге

Соцработник получила смертельные ожоги после взрыва бытового газа и пожара
Ангелина СКИБА
Во время пожара выгорела квартира на первом этаже здания. Фото: очевидец

Во время пожара выгорела квартира на первом этаже здания. Фото: очевидец

В Ростовской области семье женщины, которая погибла при взрыве бытового газа в Таганроге, выплатят 1 млн рублей. Направить материальную помощь из бюджета региона распорядился губернатор Василий Голубев.

Речь идет о социальном работнике - специалист оказалась в зоне поражения во время посещения подопечного. Она получила сильные ожоги и скончалась в больнице.

Напомним, трагедия произошла 4 июля на улице Победы в Таганроге. После хлопка по жилому дому распространился пожар. В итоге в одной из квартир на первом этаже выгорело 40 квадратных метров. Также во время этой трагедии погиб еще один человек - 58-летний мужчина.

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