Очевидцы поделились фотографиями и видео с места ЧП в Таганроге

Семь окон на первом этаже оказались повреждены. Фото: очевидец

Очевидцы прислали в редакцию «КП - Ростов-на-Дону» фото и видео с места ЧП в Таганроге. Сегодня, 4 июля, на улице Победы произошел серьезный пожар, в котором погиб человек.

Трагедия произошла в жилом доме. Известно, что в одной из квартир на первом этаже выгорело 40 квадратных метров. При этом местные жители сообщают о «хлопке, похожем на взрыв газового оборудования». Версию таганрожцев относительно странного звука официальные ведомства пока не подтверждают - сообщают только о возгорании, которое к этому моменту уже потушили.

Судя по снимкам и съемке, семь окон на первом этаже по неизвестной причине оказались повреждены. Из них во время пожара на улицу шел черный дым.

В здании треснули некоторые стекла. Фото: очевидец

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Трагедия произошла сегодня днем. Сейчас на месте происшествия еще работают спасатели и следователи (подробности)