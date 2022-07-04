В Таганроге установили личность погибшего во время ЧП на улице Победы

Сейчас следователи проводят проверку Фото: Иван МАКЕЕВ

Во время ЧП на улице Победы в Таганроге погиб мужчина 58 лет. Возраст и личность погибшего установили во время предварительного расследования, сообщает пресс-служба управления Следкома по Ростовской области.

- По факту гибели человека при пожаре ведется проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, тело мужчины во время тушения пожара нашли в одной из квартир дома на улице Победы. Также известно об одной пострадавшей, женщина с ожогами сейчас находится в БСМП.

Огонь в жилом здании вспыхнул сегодня, 4 июля. Пламенем было охвачено 40 кв. метров. Добавим, местные жители сообщают о хлопке, который был похож на взрыв газового оборудования. Однако эту версию в ведомствах официально пока не комментируют.

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