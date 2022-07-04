Прокуратура Ростовской области начала проверку после ЧП в Таганроге

Пожар произошел днем 4 июля на улице Победы. Фото: очевидец

В Таганроге после пожара на улице Победы начали проверку сотрудники прокуратуры Ростовской области. В пресс-службе ведомства подтвердили выезд специалистов на место происшествия.

- Организована проверка соблюдения федерального законодательства, а также взяли ход расследования, которое организовали представители СК, - сообщили в ведомстве.

Напомним, пожар произошел днем 4 июля - на первом этаже жилого дома выгорело 40 кв. метров. В огне погиб один человек, его личность еще устанавливают. Также с ожогами в больницу попала 50-летняя женщина. Предварительно известно, что пострадавшая - социальный работник.

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