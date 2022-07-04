Жители Таганрога сообщили о пожаре и хлопке в жилом доме

Во время возгорания в здании выгорело 40 квадратных метров. Фото: очевидец

Жители Таганрога сегодня, 4 июля, сообщили о пожаре и хлопке в жилом доме на улице Победы. Произошедшее уже прокомментировали в пресс-службе управления МЧС России по Ростовской области.

Как пояснили в ведомстве, на первом этаже жилого дома произошло возгорание. Во время пожара выгорело 40 квадратных метров. При этом загадочный звук, который слышали люди, спасатели не объяснили.

Известно, что при пожаре погиб один человек, его личность сейчас выясняют. Также пострадала 50-летняя женщина, она с ожогами попала в БСМП. Добавим, сейчас на месте происшествия работают следователи.

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