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Общество28 июля 2022 10:29

Власти Ростова напомнили семьям с детьми об опасности открытых окон

Жителей города, да и всего региона, просят не оставлять малюток без присмотра
Ангелина СКИБА
На окна рекомендуют ставить специальные замки безопасности или фиксаторы

На окна рекомендуют ставить специальные замки безопасности или фиксаторы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова напомнили семьям с маленькими детьми об опасности открытых окон. Малыши иногда забираются на подоконники и падают с высоты. Травмы, полученные во время подобных происшествий, в большинстве случаев становятся смертельными.

- В последнее время участились случаи выпадения детей из окон. Использование москитных сеток без защиты окон может грозить опасностью, - подчеркнули в администрации Ростова.

Жителей города, да и всего региона, просят не оставлять малюток без присмотра. Также рекомендуют установить на окна специальные замки безопасности или фиксаторы. Более старшим малышам родители должны объяснить правила безопасности.

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