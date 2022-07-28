«Нужен порядок»: жители Ростова поддержали заявление Алексея Логвиненко об управляющих компаниях

Под пристальным вниманием властей сейчас находятся 60 управляющих компаний Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ростова с энтузиазмом поддержали заявление сити-менеджера Алексея Логвиненко о начале серьезной работы с управляющими компаниями. Глава администрации отметил, что «люди не знают, как найти управу на жилищные организации, которые бездействуют, но плату собирают».

- Это правильно. В этой сфере следует навести порядок, потому что речь идет о наших домах, о том месте, где живем. Будут порядок и чистота, и с остальным мы легко справимся. Нужно не только рейды проводить, но и слушать жителей, так что Алексей Валентинович абсолютно прав, - подчеркнула в сети ростовчанка.

- Спасибо за то, что обратили внимание на нашу жалобу, - добавила еще одна жительница донской столицы.

- УК только деньги собирают и ничего не делают. Сорняки с человеческий рост. Дворник не знает своих обязанностей и территории уборки. Тариф подняли, но току нет все равно, - высказалась другая участница обсуждения.

Ростовчане начали перечислять под постом Алексея Логвиненко те УК, на которое нужно обратить особое внимание. Многие, кроме некошеной травы, оставили нарекания относительно грязных подъездов и дворов, а также попросили разобраться с ветхими деревьями, которые не спиливают. И это были далеко не все претензии.

Ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что подобных сообщений от ростовчан не десятки, а уже сотни. Власти еженедельно проводит выездные проверки, и сейчас под пристальным вниманием находятся более 60 управляющих компаний.

- Пришло время всерьез взяться за эту сферу. Планируем в ближайшее время провести детальный разбор полетов. Соберем совещание, где проанализируем ситуацию на рынке управления жилфондом, обсудим со специалистами, как навести порядок и заставить управляющие компании работать эффективно. Чтобы дома и дворы содержались, как положено. Чтобы у нас не было неубранных мест общего пользования, нескошенной травы, протекающих крыш, ржавых труб и другой головной боли, которая досаждает нашим гражданам, - написал в VK глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.

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