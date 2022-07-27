В Ростове власти возьмут под контроль работу управляющих компаний. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава ростовской администрации Алексей Логвиненко принял решение взять на контроль работу управляющих компаний. Проверка их деятельности будет проводиться еженедельно. Данные обо всех выявленных нарушениях будут передаваться в контролирующие органы. Об этом сити-менеджер написал в своем телеграм-канале.

- Пришло время всерьез взяться за эту сферу. Планируем в ближайшее время провести детальный разбор полетов. Соберем совещание, где проанализируем ситуацию на рынке управления жилфондом, обсудим со специалистами, как навести порядок в этом сегменте жилищно-коммунального комплекса и заставить управляющие компании работать эффективно, - написал Алексей Логвиненко.

Сейчас под наблюдением у администрации находятся 60 управляющих компаний. В случаях грубых нарушений компании будут лишать лицензии.

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