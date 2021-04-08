Ростовчане пожаловались на недобросовестных ассенизаторов. Фото: "Ростов Главный" Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону жители улицы Республиканской пожаловались на портящую им жизнь работу ассенизаторов. О своей проблеме они рассказали в одном из городских пабликов в соцсети. Горожане уверяют, что изо дня в день приезжает машина, которая сливает нечистоты на проезжей части прямо в люки.

- Из-за этого в ближайших домах стоит неприятный запах, как в туалете. Обращение в „Водоканал“ никаких результатов не принесло, - рассказал автор поста.

В доказательство своих слов ростовчанин приложил фотографию, которая отражает недобросовестность ассенизаторов. На снимке видно, как двое рабочих весело беседуют, пока фекалии сливаются в близлежащий люк.

Местные жители утверждают, что куда-то обращаться в этой ситуации бесполезно. В комментариях мнения горожан разошлись.

«Бедная Республиканская, сколько помню, вечно ее заливают нечистотами», «Они сливают в свою же систему канализации, которую обслуживают. Имеют право. Ничего не поделать. Если бы участок канализации был частным, то там еще можно было бы протестовать», - высказались ростовчане.

Некоторые горожане предложили пожаловаться в прокуратуру.

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