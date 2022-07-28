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Общество28 июля 2022 11:31

В Ростовской области на производстве индейки создали родительское стадо

Сейчас в нем 130 тысяч голов
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Родительское стадо насчитывает 130 тысяч голов.

Родительское стадо насчитывает 130 тысяч голов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В хуторе Маркин Октябрьского района Ростовской области на птицеводческом комплексе сформировали формирование родительское стадо из 130 тысяч голов, сообщает еженедельник «Город N».

Сейчас в донском регионе работают 4 блока родительского стада, в каждом из которых — 4 птичника ремонтного молодняка и 6 птичников несушки и птичник самцов. В июле 2022 года на четвертом блоке посадили ремонтный молодняк из собственного инкубатора, а с января 2023 года здесь запустят производство инкубационного яйца. В текущем году предприятие планирует получить от поголовья родительского стада около 8 миллионов инкубационных яиц.

В сентябре 2021 года родительское стадо предприятия насчитывало 88 тысяч голов, при этом проектная мощность подразделения составляла 10 миллионов яиц в год. Это вдвое больше потребности донского комплекса.

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