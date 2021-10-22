Предприятие по производству индейки в Ростовской области полностью обеспечило себя кормами

Корма составляют основную затратную статью в общей себестоимости мяса индейки. Фото: пресс-служба правительства РО

В Ростовской области комплекс по производству индейки «Индюшиный двор» в Шахтах, который входит в ГК «Дамате», смог на 100% обеспечить себя кормами. Здесь вышли на показатель производства кормов в 12 тысяч тонн в месяц. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

- Выход комбикормового завода на плановые показатели, полностью закрывающие потребность компании в кормах, - важный шаг на пути восстановления ростовского комплекса по производству индейки, - заметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. - В 2021-2022 годах донские предприятия ГК «Дамате» должны выйти на полную мощность.

Также первый заместитель губернатора рассказал о поддержке, которую получает этот проект. Из областного бюджета предусмотрено 192 млн рублей для субсидий на приобретение инкубационного яйца и племенного молодняка для организаций, занимающихся выращиванием индейки и утки.

Напомним, ГК «Дамате» занимается проект по перезапуску комплекса по производству индейки в Ростовской области плановой мощностью 85 тысяч тонн в убойном весе в год. К производству собственных комбикормов здесь приступили в сентябре 2020 года, и мощности по кормопроизводству запустили с нуля.

- Корма составляют основную затратную статью в общей себестоимости мяса индейки. Кроме того, качество кормов напрямую влияет на вес птицы, её здоровье и последующие характеристики готового продукта, - объяснил генеральный директор «Дамате» Рашид Хайров.

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