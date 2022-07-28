В Таганроге водитель иномарки сбил на «зебре» 63-летнюю женщину

Несчастный случай произошел на улице Розы Люксенбург. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 28 июля, в Таганроге 45-летний водитель Volkswagen Golf сбил 63-летнюю женщину. Пострадавшая получила травмы, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Несчастный случай произошел еще утром на улице Розы Люксенбург. Предварительно, иномарка поворачивала направо через «зебру» и зацепила пешехода. Как владелец авто мог не заметить человека и почему вовремя не остановился, сейчас уточняют полицейские.

Водителям напоминают: около переходов нужно всегда снижать скорость, не следует совершать резких маневров на дороге.

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