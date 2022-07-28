В Ростове впервые проведут масштабный фестиваль уличной еды

Состоится также конкурс на лучшее уличное блюдо России Фото: Иван МАКЕЕВ

17 и 18 сентября - во время празднования Дня города - в Ростове впервые проведут масштабный гастрономический фестиваль. Об этом в своем телеграм-канале рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Лучшие повара Ростова, Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Миасса, Курска и других городов представят классические, трендовые и экспериментальные уличные блюда. Ростовчан и гостей города ждет разнообразие вкусов: от дагестанских лепешек чуду и карельских калиток до дальневосточных пян-се. И, конечно же, неотъемлемой частью фестиваля станут блюда донской кухни, - написал Алексей Логвиненко.

Добавим, в рамках фестиваля также проведут южный этап конкурса на лучшее уличное блюдо России. Победитель в августе 2023 года отправится в Калининград на всероссийский финал вкусных состязаний.

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