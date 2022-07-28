В Ростове телефонный террорист получил 3 года колонии-поселения

Приговор по этому делу вынесли в Кировском районном суде
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Ростове-на-Дону 3 года колонии-поселения получил телефонный хулиган, который сообщил ложную информацию о готовящемся теракте. Эта информация поступила от пресс-службы УФСБ России по региону.
Известно, что в ноябре 2021 года преступник позвонил по номеру «112» и предупредил о возможной диверсии «на объектах транспортной и социальной инфраструктуры» донской столицы.
После этого проверки провели все возможные службы, и заявление об опасности не подтвердилось. Тогда звонившего быстро нашли и привлекли к ответственности по уголовной статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Приговор по этому делу вынесли в Кировском районном суде.
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