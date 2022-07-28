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Происшествия28 июля 2022 15:03

В Ростове телефонный террорист получил 3 года колонии-поселения

Хулиган ответил перед законом по уголовной статье
Ангелина СКИБА
Приговор по этому делу вынесли в Кировском районном суде

Приговор по этому делу вынесли в Кировском районном суде

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону 3 года колонии-поселения получил телефонный хулиган, который сообщил ложную информацию о готовящемся теракте. Эта информация поступила от пресс-службы УФСБ России по региону.

Известно, что в ноябре 2021 года преступник позвонил по номеру «112» и предупредил о возможной диверсии «на объектах транспортной и социальной инфраструктуры» донской столицы.

После этого проверки провели все возможные службы, и заявление об опасности не подтвердилось. Тогда звонившего быстро нашли и привлекли к ответственности по уголовной статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Приговор по этому делу вынесли в Кировском районном суде.

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