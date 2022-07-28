Госэкспертиза согласовала строительство на левом берегу Дона тренировочной базы ФК «Ростов»

Проектировку тренировочной базы заказали еще в марте 2021 года. Фото: пресс-служба ФК "Ростов".

Госэкспертиза одобрила проект строительства тренировочной базы футбольного клуба «Ростов», по адресу улица Пойменная, 2а, недалеко от Гребного канала «Дон», говорится на сайте реестра заключений.

Проектную документацию подготовила компания «Новый проект», которой владеют Сергей Полевода и президент ФК «Ростов» бизнесмен Арташес Арутюнянц. Проектировку тренировочной базы заказали еще в марте 2021 года, когда начальная цена закупки составляла 98,1 миллиона рублей. Согласно проекту, на территории базы построят административный и жилой корпуса, 2 трибуны, 8 футбольных полей, автостоянку. тренажерный зал, раздевалки и помещения для водных процедур.

Строительство базы войдет во второй этап развития агломерации Ростов-на-Дону, который охватывает период до 2035 года. Завершить строительство площадки планируется до 2029 года.

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