Территорию аксайских рынков под Ростовом могут отдать под жилую застройку

Так аксайские рынки выглядели весной. Фото: Артур СЕЛИМОВ

В Ростовской области территорию аксайских рынков могут отдать под жилую застройку. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры, который получил на запрос депутат Госдумы Николай Коломейцев.

Соответствующий документ был опубликован 28 июля. В разговоре с «КП-Ростов-на-Дону» Николай Коломейцев подтвердил его подлинность.

В ответе говорится, что при участии органов прокуратуры разработан план взаимодействия с бизнес-сообществом. Пока точное назначение освободившейся территории не определено.

— Прорабатываются перспективы использования ранее занимаемых торговым комплексом земель для развития соответствующей инфраструктуры и жилой застройки, — говорится в документе.

В документе поясняется, что четыре рынка были размещены на территории незаконно. В связи с этим их работа была прекращена, а участки были изъяты в пользу муниципалитета. При этом сообщается, что завершено расследование уголовного дела, связанного с организацией торговли на этом месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что изменилось на аксайских рынках за месяц после рейдов: суды продолжаются, убытки растут

После проверок без работы остались сотни предпринимателей. Рассказываем, как изменилась ситуация с аксайскими рынками за месяц. (Подробности)