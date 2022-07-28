Территорию аксайских рынков под Ростовом могут отдать под жилую застройку

Так аксайские рынки выглядели весной.
Фото: Артур СЕЛИМОВ
В Ростовской области территорию аксайских рынков могут отдать под жилую застройку. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры, который получил на запрос депутат Госдумы Николай Коломейцев.
Соответствующий документ был опубликован 28 июля. В разговоре с «КП-Ростов-на-Дону» Николай Коломейцев подтвердил его подлинность.
В ответе говорится, что при участии органов прокуратуры разработан план взаимодействия с бизнес-сообществом. Пока точное назначение освободившейся территории не определено.
— Прорабатываются перспективы использования ранее занимаемых торговым комплексом земель для развития соответствующей инфраструктуры и жилой застройки, — говорится в документе.
В документе поясняется, что четыре рынка были размещены на территории незаконно. В связи с этим их работа была прекращена, а участки были изъяты в пользу муниципалитета. При этом сообщается, что завершено расследование уголовного дела, связанного с организацией торговли на этом месте.
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