Что изменилось на аксайских рынках за месяц после рейдов: суды продолжаются, убытки растут

Рейды на аксайских рынках прошли 27 апреля. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

В конце апреля силовики провели рейды на аксайских рынках — «Атлант», «Алмаз», «Классик» и «Овощной». Работу рынков назвали незаконной, а предпринимателей попросили покинуть павильоны. Многие из них говорят, что об этом не подозревали и исправно оплачивали аренду и налоги.

На проблему отреагировали городские и областные власти. А с пострадавшими предпринимателями встретился омбудсмен Борис Титов. Рассказываем, что в итоге изменилось в ситуации с аксайским рынками.

В проверках участвовали тысячи силовиков. Фото: СЕЛИМОВ Артур.

ЗЕМЛЯ НЕ ПРЕДНАЗНАЧАЛАСЬ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

Утром 27 апреля на территорию рынков пришли правоохранители, в том числе сотрудники ОМОНа. По словам предпринимателей, по всей территории установили бетонные блоки, перестали пускать посетителей. В тот же день сотрудникам павильонов вручили листовки. Их информировали, что договоры недействительны, а их работа будет прекращена.

29 апреля в прокуратуре пояснили, что на рынках проводились проверки. Связаны они с тем, что в ведомство поступила информация «о нарушениях федерального законодательства при организации торговой деятельности на рынках».

В конце апреля на рынках установили бетонные заграждения. Фото: vk.com/rostovnadonu.

Позже заместитель прокурора Кирилл Осипчук сообщил, что проверять рынки начали в 2020 году. По данным картотеки Аксайского суда, в декабре был зарегистрирован иск прокурора района к нескольким ИП и физическим лицам, некоторых из которых в СМИ называли руководителями рынков.

Как пояснил Осипчук, всего прокуратурой заявлено девять исков. В четырех из них — требования о запрете организации торгово-розничного рынка. Как пояснил зампрокурора, торговая деятельность велась на территории, которая не была для этого предназначена. Еще пять исков касаются запрета на регистрационные действия с участками.

ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА

Но отразились иски не только на ответчиках, но и предпринимателях, которые непосредственно продавали товары. Они получили земли в субаренду от ИП, которые в свою очередь арендовали участки у собственников. Бизнесмены говорят, что были уверены в законности работы, исправно оплачивали аренду и платили налоги.

Так, предпринимательница Яна занималась продажей канцелярских товаров. По ее словам, все документы на ее участок были оформлены должным образом.

— Мой участок, был зарегистрирован в юстиции. У меня долгосрочный договор, он был подкреплен печатью юстиции. Для нас все эти проверки и обременения стали как гром среди ясного неба! — говорит Яна.

Овощной рынок перенесли на территорию старого аэропорта. Фото: правительство Ростовской области. Фото: правительство Ростовской области.

Несколько предпринимателей подали в Аксайский суд ходатайство о вступлении в дело о рынках третьей стороной.

— Ходатайства поддержали все стороны спора за исключением прокурора. Суд отклонил ходатайства без указания мотивов, — говорит девушка.

«НЕ ЗНАЮ, ЧТО СКАЗАТЬ СОТРУДНИКАМ»

1 мая для предпринимателей с овощного рынка выделили территорию старого аэропорта. Рынок «Классик» продолжил работу, поскольку имел разрешительные документы и официальный статус. Озвучено предложение организовать площадку для пострадавших предпринимателей на другой территории.

— Сегодня состоялась моя встреча с одним из руководителей ГСК «Дон» Алексеем Кнышовым. Он вышел с предложением организовать до конца года рынки на его земельных участках по трассе М4 Дон. Инвестор берется за свой счет сделать мероприятия необходимые для рынков, включая строительство быстровозводимых конструкций, — написал уполномоченный по правам предпринимателей в Ростовской области Олег Дереза.

18 мая омбудсмен Борис Титов встретился с предпринимателями и губернатором. Фото: правительство Ростовской области.

Пока же «Атлант» и «Алмаз» не работают. Яна говорит, что убытки оценить сложно. Все ее товары имеют срок годности и продаются в определенные сезоны. Так, весной она начала во всю готовиться к школьному сезону и готовить заказы для фабрик. Но сейчас процесс приостановился — пришлось договариваться с производителями. Кроме того, у нее работает штат сотрудников, которым нужно платить зарплату.

— У всех дети, ипотеки или съемные квартиры. Я не уволила никого, люди продолжают ходить на работу. Но я не знаю, что им сказать, потому что сама не понимаю, что будет дальше.

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