Василий Голубев и Борис Титов обсудили ситуацию на рынках в Аксайском районе

Встреча состоялась 18 мая в донском правительстве Фото: сайт правительства Ростовской области

Ситуацию на рынках в Аксайском районе сегодня, 18 мая, обсудили губернатор Василий Голубев и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Об этом сообщает сайт донского правительства.

На встрече говорили о торговых площадках рынков «Атлант», «Алмаз», «Классик» и «Строительный» («Овощной»). Глава региона отчитался перед бизнес-омбудсменом о мерах поддержки пострадавших предпринимателей.

Василий Голубев сообщил, что в короткие сроки всем, кто работал на теперь уже закрытых территориях, предоставили временные места около старого аэропорта Ростова. Также в городе выделили дополнительные торговые площади. Был создан оперштаб.

Кроме того, сейчас с бизнесменами работают две антикризисные группы. В реестр данных о добросовестных предпринимателях уже добавили информацию о 2,1 тысячи хозяйствующих субъектов. Вместе с тем предприниматели могут получить льготные займы.

Ранее происходящее на закрытых рынках впервые прокомментировали в прокуратуре области. Также стало известно, что предпринимателей пригласили работать на территории «Верхнего Темерника»