Избил и сбросил в реку: житель Сальска получил 12 лет колонии за убийство женщины

Сальчанин устроил расправу в декабре 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 34-летний житель Сальска получил 12 лет колонии строгого режима за жестокое убийство женщины. Об этом рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, смертельное нападение бандит совершил около двух лет назад, в 2020 году. Ночь с 30 на 31 декабря он познакомился на улице с 39-летней сальчанкой и пригласил ее к себе домой. Новая знакомая согласилась.

Однако позже, уже за закрытой дверью, между мужчиной и женщиной разгорелась ссора. Хозяин квартиры напал на гостью и начал ее сильно избивать, в итоге пострадавшая умерла. После этого преступник сбросил тело своей жертвы в рек Средний Егорлык.

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