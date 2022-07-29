Фестиваль «Берега дружбы» - 2022 в Ростовской области: экскурсии, конкурсы и «свободный микрофон»

У "свободного микрофона" ждут молодых поэтов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль «Берега дружбы» - 2022 в Ростовской области будет длиться два дня. Международный фестиваль национальных культур пройдет уже в десятый раз, а одновременно с ним начнется седьмой молодежный фестиваль-конкурс поэзии и поэтических переводов. Открытие состоится в пятницу, 29 июля, в 18.00, в селе Покровском Неклиновского района. Об этом сообщает правительство региона.

На площади А.П. Береста соберутся финалисты конкурса, наставники, гости фестиваля, национальные диаспоры Дона. Во время торжества Неклиновскому району присвоят почетное звание «Литературный район России».

30 июля участники фестиваля проведут литературные встречи, гостей праздника ждет вечерняя программа «Стихи и песни у лимана», круглый стол по проблемам современной литературы и воспитанию молодежи, патриотическая акция «Мы помним!» в музее «Самбекские высоты» и экскурсия в музей-заповедник «Танаис».

Одновременно в Ростове, в Донской государственной публичной библиотеке, пройдет конкурс поэзии и поэтических переводов. Также выступят финалисты фестиваля-конкурса. Кроме того, пройдет презентация изданий «Берегов дружбы» за десять лет и антологии современной мировой поэзии «Земля – наш общий дом». На стилобате библиотеки молодых поэтов ждут у «свободного микрофона».

В конкурсе принимают участие авторы взаимных поэтических переводов с русского, украинского и белорусского языков, а также переводов на русский и родной язык со всех языков народов и народностей Российской Федерации.

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