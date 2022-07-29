В Таганрог доставят еще три новых трамвая

Вагоны доставят из других регионов страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В скором времени жители Ростовской области смогут оценить в Таганроге еще три новых трамвая. Об этом сообщается в группе VK, посвященной проекту обновления транспортной сети города.

- Один верхом на трале уже подъезжает к Самаре. Еще два только-только сошли с конвейера и должны отправиться в путь из Усть-Катавского вагоностроительного завода Челябинской области, - говорится в сообщении.

Известно, что в приморском городе дополнительные красные вагоны будут курсировать по маршрутам №35, 36 и 37.

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