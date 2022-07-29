В хуторе Малая Каменка собираются построить систему водоснабжения

В населенном пункте построят водопроводные сети и насосную станцию Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области для хутора Малая Каменка построят систему водоснабжения. Об этом во время рабочей поездки по Каменскому району рассказал заместитель губернатора Вадим Артемов.

- Средства - 338,8 млн рублей - выделили по решению главы региона. В населенном пункте построят водопроводные сети протяженностью 22 км, также появится насосная станция производительностью 700 кубометров в сутки, - сообщил Вадим Артемов.

Ранее улучшить ситуацию с водой в хуторе попросила местная жительница. Женщина пожаловалась властям, что проект коммуникаций разработали еще в 2019 году, но потом изменились цены на строительные материалы и работы отложили.

Добавим, во время объезда группа губернаторского контроля также оценила ход ремонта дороги к микрорайону Заводскому и строительство школы в хуторе Старая Станица.

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