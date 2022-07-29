Проект спорткомплекса на Вертолетном поле в Ростове прошел экспертизу

Микрорайон Вертолетное поле - территория бывшего аэродрома ДОСААФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект строительства спортивного комплекса на Вертолетном поле в Ростове успешно прошел экспертизу. Информацию об этом опубликовали на сайте единого реестра заключений.

Известно, что планы по размещению нового объекта разработали в донской столице, в «Институте строительного проектирования». Проверяли подготовленные расчеты и сметы специалисты другой ростовской компании.

Напомним, микрорайон Вертолетное поле - территория бывшего аэродрома ДОСААФ. Там уже давно есть жилая застройка и магазины. Правда, люди пожаловались на отсутствие скверов рядом с домами, поэтому предложили властям благоустроить бульвар «как на Пушкинской».

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