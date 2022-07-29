17-летний водитель и его пассажир пострадали в ДТП с «КамАЗом» на донской трассе

На дороге столкнулись «КамАЗ» и «Нива» Фото: Сергей ГАПОН

В Ростовской области 17-летний водитель и его 63-летний пассажир попали в больницу после столкновения легковушки и большегруза. О случившемся 29 июля рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Известно, что машины - «КамАЗ» и «Нива» - сегодня утром столкнулись на трассе в Шолоховском районе. Однако кто спровоцировал аварию, пока неизвестно - сейчас это уточняют правоохранители.

- Несовершеннолетний водитель не имел права садиться за руль. За это в первую очередь накажут настоящего владельца транспорта. Будут выписаны административные штрафы, - добавили в УГИБДД.

Жителям Дона напоминают: за поездку без прав придется заплатить до 15 тысяч рублей. Кроме того, до 30 тысяч рублей грозит тем, кто передается свои машины несовершеннолетним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области мужчина и женщина пострадали в перевернувшейся иномарке

Водитель авто превысила скорость (подробности)