В Ростовской области мужчина и женщина пострадали в перевернувшейся иномарке. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области перевернулась иномарка. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 28 июля, около полуночи в районе дома №8 на улице Шолохова в городе Миллерово. По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля Kia Magentis превысила скорость, в результате чего не справилась с управлением и машина съехала в правый кювет и перевернулась.

В аварии пострадала сама водитель иномарки и 32-летний пассажир. Им оказали помощь прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.

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Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.