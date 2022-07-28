Два человека получили травмы при столкновении двух иномарок в Волгодонске. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась авария с участием двух иномарок. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 28 июля, около полудня в районе дома №28 на улице М. Кошевого в городе Волгодонске. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia, поворачивая налево, не пропустил автомобиль Mazda 3 под управлением 43-летнего шофера, который ехал прямо. В результате этого произошло столкновение.

В результате аварии пострадал водитель Daewoo Nexia и пассажир иномарки Mazda 3. Им оказали помощь прибывшие к месту происшествия медики скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали в ведомстве.

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Сейчас детали этого происшествия выясняют сотрудники полиции.