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Общество29 июля 2022 14:07

В центре Ростова снесут дореволюционное промышленное здание на Братском

В строении размещался корпус гончарно-цементного завода
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Дом на Братском служил одним из корпусов гончарно-цементного завода.

Дом на Братском служил одним из корпусов гончарно-цементного завода.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону изымут дом на Братском, 39\18, где раньше располагался корпус гончарно-цементного завода, а в последние годы жили люди. Сейчас строение признано аварийным и подлежит сносу.

До того, как дом населили люди, он служил одним из корпусов гончарно-цементного завода и был образцом промышленной постройки конца 19 века в стиле эклектика. Об этом говорится в проекте зон охран исторического центра Ростова-на-Дону в 1993 году.

По свидетельству ростовчан, в нем жил Алексей Иванович Бурцев, которому и принадлежал весь цементно- гончарный завод.

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