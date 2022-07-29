Власти Ростовской области утвердили перечень продукции для импортозамещения

Это станет еще одной мерой поддержки донского бизнеса и экономики Фото: Дмитрий СТЕШИН

Власти Ростовской области утвердили перечень продукции, необходимой для «обеспечения импортозамещения в условиях санкций». Этот документ уже можно найти на сайте донского правительства.

Всего в список внесли 360 пунктов, которые охватывают совершенно разные отрасли экономики. Например, не обошли стороной выращивание фруктов и овощей, в том числе картофеля и свеклы. Также отметили молочное животноводство, обработку мяса и рыбы.

Кроме того, для комфортного импортозамещения требуется поддерживать поставки медикаментов, промышленность и следить за наличием и исправностью речного и наземного видов транспорта. Это далеко не полный список того, что можно развить или приумножить в регионе.

- Этот документ позволит предоставлять производителям импортозамещающей продукции в аренду без торгов земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Это станет еще одной мерой поддержки донского бизнеса, - пояснил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

Добавим, утвержденная норма будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно.

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