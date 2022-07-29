Перенос мощностей Ростовского порта на левый берег Дона завершат в 2024 году

На совещании в минтрансе было предложено разделить проект на две части. Фото: сайт минтранса Ростовской области.

В Ростовской области завершены мероприятия по передаче земельного участка на левом берегу Дона под мощности Ростовского порта. Сейчас ведутся переговоры с организациями по разработке проектно-сметной документации. Завершить перенос порта из центральной в левобережную часть донской столицы планируют в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба донского минтранса.

- Начать проектирование административного здания для размещения государственных контрольных органов, уполномоченных осуществлять процедуру пропуска через государственную границу РФ, планируется уже в августе текущего года, - рассказал замминистра транспорта Ростовской области Дмитрий Беликов.

На совещании в минтрансе было предложено разделить проект на две части, что позволит существенно ускорить выполнение данного этапа работ. По мнению экспертов, необходимо запустить два параллельных процесса – проектирование непосредственно причальной инфраструктуры и проектирование плоскостного объекта – зданий, сооружений, площадок и транспортных артерий.

Этот подход позволит существенно сократить сроки подготовки проектно-сметной документации и даст возможность инвестору начать строительство сопутствующих зданий и сооружений до момента завершения проектирования причальной стенки.

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